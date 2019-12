NTB utenriks

Ifølge Bloomberg vil tollsatsene bli kuttet fra 1. januar og gjelde varer til en samlet verdi av over 3.500 milliarder kroner.

Kinesiske myndigheter understreker at kuttet i tollsatser ikke har noe med landets handelskrig med USA å gjøre, men er et videre steg i retning av å åpne opp kinesisk økonomi for omverdenen.

