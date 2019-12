Ghani ligger an til å vinne presidentvalget i Afghanistan

NTB utenriks

Ghani fikk 50,64 prosent av stemmene, mens hans utfordrer Abdullah Abdullah fikk 39,52 prosent, opplyste valgkommisjonen søndag.

Kandidatene kan klage på det foreløpige resultatet før det endelige resultatet blir kunngjort.

Abdullah kom også på andreplass i valget for fem år siden, men mente at seieren glapp på grunn av valgfusk. Konflikten ble løst ved at han fikk stillingen som regjeringssjef.

Valgresultatet skulle ha blitt kunngjort 19. oktober, men på grunn av tekniske problemer og anklager om valgfusk har offentliggjøringen blitt utsatt.

