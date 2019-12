NTB utenriks

Protestene har nå vart i over en uke, og dødstallet har steget til 20.

De fire demonstrantene ble skutt og drept da protestene utartet til gatekamper med politiet i delstaten Uttar Pradesh fredag, opplyser politiet.

Åtteåringen mistet livet da han ble tråkket ned av en stor folkemengde i den hellige byen Varanasi.

Den nye loven åpner for at tusenvis av innvandrere fra nabolandene Afghanistan, Pakistan og Bangladesh kan få statsborgerskap, men den gjelder ikke for muslimer.

