NTB utenriks

President Donald Trump lanserte fredag den nye forsvarsgrenen Space Force under en seremoni ved militærbasen Joint Base Andrews utenfor Washington. Idet han signerte forsvarsbudsjettet for 2020, erklærte han at han hadde lyktes med en av sine viktigste saker for å styrke nasjonal sikkerhet.

– Verdensrommet er verdens nye område for krigføring. Amerikansk overlegenhet i verdensrommet er helt nødvendig. Og vi leder, men vi leder ikke nok, og om kort tid vil vi ha en stor ledelse, sa Trump.

