To døde og 23 skadd i skogbranner i Australia

De to personene døde nær byen Adelaide i delstaten South Australia, skriver avisen The Guardian.

Til sammen er ti personer omkommet i ulykker i forbindelse med skogbrannene som herjer i Australia. Torsdag døde to frivillige brannmenn da de var på vei for å bekjempe skogbranner i delstaten New South Wales (NSW).

Fredag ble 23 brannmenn skadd i slokkingsarbeid i South Australia. Én av personene skal være kritisk skadd. Distriktsbrannvesenet i delstaten sier det et under at ikke flere er skadd eller døde i de ekstreme forholdene.

Australia har opplevd rekordhøye gjennomsnittstemperaturer de siste dagene på grunn av en hetebølge som feier over landet. Det gjør slokkingen av de over 200 brannene vanskelig. Samtidig er det stor fare for at nye oppstår.

I NSW ble det onsdag innført unntakstilstand på grunn av skogbrannene og det varslede været. Flere veier er stengt i Australias mest folkerike delstat, og nær 10.000 brann- og redningsmenn jobber for å slokke branner eller hindre at de sprer seg.

Innbyggerne er bedt om på utsette hjemreisen til jul.

– Dette er ikke dagen for å starte ferien. Utsett reisen til i morgen, sa politiet i NSW på en pressekonferanse lørdag, skriver The Guardian.

Området rundt storbyen Sydney ble lørdag vurdert til å være på katastrofenivå når det gjelder brannfare, og i andre områder i delstaten er det ekstrem eller veldig høy brannfare, skriver Reuters.

