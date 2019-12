Sivile drept i nye flyangrep i Syria

NTB utenriks

Titusenvis av mennesker er ifølge FN drevet på flukt som følge av en opptrapping av luftkrigen i opprørernes siste bastion siden 16. desember.

Samtidig øker frykten for en nødhjelpskrise ettersom FNs sikkerhetsråd ennå ikke har fornyet et mandat som utløper om få uker.

Lørdag ble åtte sivile drept i flyangrep i småbyen Saraqeb, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Fire andre ble drept i flyangrep i flere småbyer sør i Idlib, mens 36 andre ble såret, ifølge SOHR.

Voldsomme kamper fortsatte på tredje dagen mellom islamistiske opprørere og regimets krigere i regionen. Til sammen er nesten 140 stridende drept på begge sider siden torsdag, ifølge SOHR.

Assad på frammarsj

President Bashar al-Assads styrker erobret lørdag to nye landsbyer i den sørlige utkanten av Idlib.

Saraqeb og Maaret al-Numan er to større opprørskontrollerte byer som ligger langs hovedveien mellom Syrias største by Aleppo i nord og hovedstaden Damaskus. De fleste sivile har nå flyktet derfra, og begge byene er nesten tomme, ifølge den opposisjonelle sivilforsvarsgruppa kjent som Hvite hjelmer.

En våpenhvile ble innført i slutten av august, men den har brutt sammen, og kampene er trappet opp de siste ukene. Siden har regjeringsstyrkene presset på for å rydde den strategisk viktige hovedveien for opprørere, og de har de siste dagene rykket nordover mot Maaret al-Numan.

Avhengig av hjelp

Idlib, som domineres av jihadister med tilknytning til al-Qaida, huser tre millioner sivile. Risikoen for en humanitær katastrofe langs grensa mot Tyrkia er økende, advarer FN, som ber om en umiddelbar nedtrapping.

En plan for å sikre kritiske nødhjelpsleveranser til Syria over grensene fra Irak og Tyrkia, ble dessuten stanset i FNs sikkerhetsråd fredag. Russland og Kina la ned veto mot en resolusjon som ville ha forlenget slike nødhjelpsleveranser i ett år for fire millioner syrere, mange av dem i Idlib-regionen.

– Hadde det ikke vært for hjelpen, ville vi ha dødd av sult, sier 70 år gamle Abu Zakour i en leir for internflyktninger nord i Idlib.

Amerikansk fordømmelse

Det nåværende mandatet utløper 10. januar, og dersom ikke Sikkerhetsrådet klarer å bli enige om et alternativ, kan FN-støttet nødhjelp til opprørskontrollerte områder stoppe opp innen få uker.

– Familier som lider stor nød, hvorav mange er blitt tvunget på flukt flere ganger gjennom krisen, er avhengige av hjelpen de får fra FNs grenseoverskridende operasjoner, sier organisasjonen Oxfam i en uttalelse.

USAs utenriksminister Mike Pompeo beskriver vetoet fra Russland og Kina som skammelig.

– Til Russland og Kina, som har valgt å ta politisk stilling ved å motsette seg denne resolusjonen, dere har blod på hendene, sa Pompeo i en uttalelse lørdag.

