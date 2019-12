Krisemøte i India etter at protestene har krevd minst 20 liv

NTB utenriks

Loven åpner for å gi statsborgerskap til tusenvis av innvandrere fra Indias naboland, men den gjelder ikke for muslimer.

Så langt er 20 personer drept i sammenstøt mellom politi og demonstranter i ulike deler av landet. Blant de siste som ble drept, er en åtte år gammel gutt som ble tråkket i hjel av en folkemasse da politiet forsøkte å bryte opp en demonstrasjon i Varanasi fredag. Avisen The Times of India skriver at gutten lekte da han plutselig ble løpt ned av den flyktende folkemassen.

Samme dag ble fire demonstranter skutt og drept i sammenstøt i Uttar Pradesh nord i landet, ifølge politiet.

Portforbud og ransaking

Den nye loven åpner for at tusenvis av ikke-muslimske innvandrere fra nabolandene Afghanistan, Pakistan og Bangladesh kan få statsborgerskap.

Til tross for portforbud og andre restriksjoner fortsatte protestene lørdag.

I Uttar Pradesh, der 20 prosent av delstatens 200 millioner innbyggere er muslimer, oppgir flere innbyggere at politiet har gjennomsøkt både boliger og arbeidsplasser for å hindre at det blir arrangert flere demonstrasjoner.

Over 4.000 mennesker er pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene.

Religionskrav

Den omstridte loven ble vedtatt i nasjonalforsamlingen i forrige uke, og deretter undertegnet av landets president Ram Nath Kovind fredag for en drøy uke siden.

Kritikere anklager landets hindunasjonalistiske statsminister Narendra Modi for å gjøre religion til et kriterium for statsborgerskap, noe de mener er et brudd på landets sekulære grunnlov. De mener også at den marginaliserer Indias egen muslimske minoritet.

Andre er imot loven fordi de føler seg truet av innvandrere fra Bangladesh som anklages for å ta jobbene fra lokalbefolkningen, blant annet i den fattige delstaten Assam.

Modi har argumentert for at de som får indisk statsborgerskap er forfulgte minoriteter i egne hjemland, men loven gjelder for eksempel ikke for muslimske rohingyaer fra det buddhistdominerte Myanmar.

(©NTB)