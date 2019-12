Xi kritiserte USA i samtale med Trump

NTB utenriks

– Jeg hadde en svært god samtale med Kinas president Xi angående vår store handelsavtale. Kina har allerede innledet med omfattende kjøp av landbruksprodukter med mer. Formell signering skal finne sted, skriver Trump på Twitter.

Det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua har en noe mer dempet versjon av samtalen. Byrået skriver ifølge Reuters at Xi beskyldte USA for å legge seg opp i interne kinesiske anliggender, men uttrykte håp om at de to land kan holde kommunikasjonskanalene åpne.

– Vi snakket også om Nord-Korea, der vi samarbeider med Kina, og om Hongkong (fremgang!), tvitret Trump, uten å utdype.

Xi sa til Trump at Kina er spesielt bekymret for USAs ord og handlinger når det kommer til utviklingen i Hongkong, Taiwan, Xinjiang og Tibet, melder Xinhua.

USA og Kina ble i forrige uke enige om første fase en av ny handelsavtale. Enigheten innebærer at USA avlyser toll som var varslet på kinesiske varer, mens Kina forplikter seg til å øke sin import fra USA. Det er ikke satt noen dato for når fase én skal undertegnes.

USA kunngjorde i forrige uke at forhandlingene rundt fase to av handelsavtalen skulle starte umiddelbart.

