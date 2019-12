Rwander dømt til 25 års fengsel for folkemord

NTB utenriks

Fabien Neretse er den første personen som dømmes for folkemord i en belgisk domstol. Landbruksforskeren ble også kjent skyldig i krigsforbrytelser i forbindelse med elleve drap i Rwanda. Juryen har kommet fram til at det var han som ga drapsordrene.

Straffen er fem år kortere enn påtalemyndighetens krav.

Belgia har tidligere gjennomført fire rettssaker og dømt åtte personer for drap i landets tidligere koloni. Neretse er den første som blir dømt for folkemord, 25 år etter massakrene som krevde 800.000 menneskeliv i Rwanda.

Han har hele tiden avvist alle anklagene og erklærte seg ikke skyldig i rettssaken.

Neretse ble pågrepet i 2011 i Frankrike, hvor han hadde flyktningstatus og gjenopptatt sin yrkeskarriere.

Da dommen ble avsagt fredag, slo dommer Sophie Leclercq fast at 71-åringen har begått et «uopprettelig angrep mot hele menneskeheten». Tiltalte viste verken anger eller medlidenhet med ofrene under rettssaken, ifølge dommerne.

