Sturgeon vil be om fullmakt til skotsk folkeavstemning

Det skotske nasjonalistpartiet SNP fikk 48 plasser ved det britiske valget forrige uke. Partileder og førsteminister Nicola Sturgeon har gjentatte ganger sagt at det er et tydelig mandat for en ny folkeavstemning.

Derfor vil hun be om lov til å holde en ny avstemning, melder Sky News. Statsråd Michael Gove sa nylig at det overhodet ikke er noen utsikter til at regjeringen vil tillate dette. I Underhuset sa Boris Johnson onsdag at han vil forsvare det britiske fellesskapet.

Med 55,3 mot 44,7 prosent stemte skottene mot uavhengighet i 2014. Folkeavstemningen ble omtalt som en mulighet man får én gang i løpet av en generasjon. SNP mener brexit har endret dette. Da 52 prosent av britene stemte for å forlate EU, stemte 62 prosent i Skottland for å bli i unionen.

– Sist uke viste Skottland at vi ikke vil ha en tory-regjering som tar oss ut av EU. Det er den fremtiden som venter oss, dersom vi ikke får vurdere uavhengighet, sier Sturgeon. Hun mener Johnson må rettferdiggjøre hvorfor skottene ikke har rett til selvbestemmelse.

– Det er statsministeren som må forsvare hvorfor han mener Storbritannia ikke er et frivillig fellesskap av likeverdige parter.

