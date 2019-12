President Donald Trump stilles for riksrett

NTB utenriks

Trump blir den tredje president i USAs historie som stilles for riksrett. Det har bare skjedd to ganger tidligere: mot Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999.

Den verbale krigen mellom demokratene og republikanerne partiene skjøt fart utover dagen, da måneders frustrasjon fikk utløp i regelrett utskjelling og nærmest hatske beskyldninger.

Debatten i Representantenes hus ble innledet onsdag morgen, lokal tid, og den første avstemmingen ble ført gjennomført nær tolv timer senere, like før halv ni på kvelden.

To ganger «yea»

Det ble stemt over de to tiltalepunktene som handler om maktmisbruk og obstruksjon av Kongressen. Begge tiltalepunktene fikk flertall i Representantenes hus der Demokratene har flertall.

I den første avstemmingen stemte 230 representanter stemte for, mens 197 stemte mot, etter partipolitiske skillelinjer. To demokrater stemte mot riksrett.

Representantene gikk like etter over til å stemme over det andre tiltalepunktet, som handler om at Trump hindret Kongressens undersøkelser ved å nekte å samarbeide. Også i denne avstemmingen ble det flertall for riksrett med 229 mot 198 stemmer.

Umiddelbart svar fra Trump

Det har vært harde fronter før onsdagens avstemning. Trump har vedgått at han ikke kan stanse avstemningen i Representantenes hus, og han reiste til et valgmøte Michigan heller enn å følge den direktesendte debatten og avstemmingen.

Trump sto på scenen da avstemmingen ble gjennomført i Washington. Han sier Demokratene forsøker å annullere valgseieren hans i 2016 ved å stille han for riksrett. Han mener partiet er fylt med hat.

– I kveld forsøker representantene i Representantenes hus å annullere stemmene til titusenvis av patriotiske amerikanere, sa Trump til oppmøtte på valgmøtet i Battle Creek i Michigan.

– Mens vi skaper arbeidsplasser og kjemper for Michigan, blir den radikale venstresiden i Kongressen fylt av misunnelse og hat og raseri, du ser hva som skjer, sier republikaneren og fortsetter:

– Disse menneskene er gale.

Riksrett i Senatet

Saken sendes nå til Senatet, som skal avgjøre saken. Alt tyder på at det republikanske senatsflertallet ikke vil dømme presidenten. Det kreves to tredels flertall for en fellende dom.

Demokratene bare har 47 senatorer av de til sammen 100 senatorene.

Riksrettssaken vil trolig foregå i Senatet i januar.