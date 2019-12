Hovedtiltalte i Filippinene-massakre dømt

NTB utenriks

En domstol i Filippinene har dømt nøkkeltiltalte for 57 tilfeller av drap i landets verste politiske massakre. Drapene ble utført for to år siden.

Til sammen ble 30 tiltale i saken dømt til livstid i fengsel eller 40 år i fengsel uten prøveløslatelse.

15 tiltale ble dømt til minst seks år i fengsel for medvirkning til massedrapene som skjedde 23. november i 2009 i Maguindanao-provinsen i Filippinene.

Mer enn 50 tiltalte ble frikjent, inkludert fire medlemmer av den politiske klanen Ampatuan, som var anklaget for å planlegge massakren for å stoppe en rivaliserende klan fra å utfordre dem.

Til sammen sto om lag hundre personer på tiltalebenken torsdag. De tiltalte kom fra Ampatuan-familien og inkluderte også mange politifolk og militsmedlemmer.

Politiet mener 58 mennesker ble drept i massakren, men det 58. offeret er aldri funnet. Blant ofrene var 32 journalister.

