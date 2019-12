FN roser omslag i verdens håndtering av flyktninger

NTB utenriks

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, er positivt overrasket over det han kaller en betydelig endring i det internasjonale samfunnets holdning til utfordringene som flyktninger utgjør.

Verdens flyktningforum, som åpnet i Genève tirsdag, har hatt flere statsledere som fra talerstolen har bedt om mer internasjonal solidaritet. En av dem har vært Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som refset fraværet av medmenneskelighet for verdens anslagsvis 26 millioner flyktninger.

Ved avslutningen onsdag opplyste UNHCR at møtet hadde sikret vidtrekkende og håndgripelige forpliktelser for å snu bølgen av flyktninger og bedre livet for dem som er på flukt.

Vidtrekkende løfter

Det skal være gitt hele 770 løfter om økonomiske bidrag, men også tiltak som kan åpne for at flyktninger kan få utdanning, arbeid, strøm og tilgang til vanlig infrastruktur.

– Flyktninger blir bare en krise hvis vi tillater at det blir slik, hvis vi tenker kortsiktig og unnlater å planlegge og samarbeide over sektorgrensene, og hvis vi neglisjerer de lokalsamfunn som flyktningene kommer til, sa Grandi.

Han la til at dette møtet i flyktningforumet hadde opplevd et merkbart skifte i hvordan det globale samfunnet tenker mer langsiktig.

Møtet er det første i sitt slag og samlet statsledere, regjeringsmedlemmer, næringslivstopper, frivilligheten og flyktningene selv.

Store tall

Ved utgangen av 2018 hadde FN registrert over 71 millioner mennesker som er fordrevet på grunn av krig, vold og forfølgelse, blant dem rundt 26 millioner som hadde krysset grenser som flyktninger.

UNHCR opplyser at det er gitt løfter om 4,7 milliarder dollar fra Verdensbankgruppen og 1 milliard fra Den interamerikanske utviklingsbanken. En rekke stater og byråer står bak et løfte om 2 milliarder dollar for å støtte flyktninger og deres nye lokalsamfunn.

Privat sektor står bak et bredt Spekter av løfter, blant annet finansiering av 15.000 jobber for flyktninger, så vel som 125.000 timer årlig i fri rettshjelp.

FN er svært fornøyd med at det skal opprettes nye samlingssteder i tredjeland for flyktninger som lever under ytterst vanskelige forhold. EU lover å opprette 30.000 slike lokaliseringer rundt om på kontinentet i 2020.

Norske løfter

Statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet har deltatt på FN-konferansen. Han sier Norge har levert 18 løfter på toppmøtet.

– Disse dekker alt fra de 3.000 kvoteflyktningene vi tar inn gjennom FN til den store humanitære innsatsen vi gjør internasjonalt. Vi annonserte også at regjeringen vil sette av nye 30 millioner kroner i 2019 til utdanning i krise og konfliktområder, sier Holte.

Han peker på at tidspunktet for FN-forumet om flyktninger har vært riktig.

– Mange land som huser store flyktningbefolkninger, ønsker mer internasjonal støtte, og situasjonen krever internasjonalt samarbeid. Derfor deltok Norge aktivt og kom med konkrete løfter.

