Dronningen åpnet det britiske Parlamentet

Den høytidelige åpningen markerer at en ny sesjon er i gang. Akkurat som her hjemme leser monarken opp en tale som presenterer regjeringens planer.

– Regjeringen vil prioritere å gjennomføre utmeldingen av EU innen 31. januar. Ministrene vil legge fram lover for å sikre utmeldingen på den datoen, med de mulighetene det bringer med seg for hele folket, lød åpningen av talen.

Deretter ble det sagt at regjeringen vil jobbe for et fremtidig forhold til EU basert på en frihandelsavtale. I tillegg vil regjeringen forhandle om handelsavtaler med andre land.

Dronningen nevnte også samtalene for å gjenopprette selvstyret i Nord-Irland. Deretter kom hun inn på andre politikkområder, der det offentlige helsevesenet ble nevnt først.

Boris Johnsons regjering vil også endre innvandringssystemet, ha en gjennomgang av justispolitikken og oppnevne en kommisjon som skal vurdere «konstitusjon, demokrati og rettigheter».

Tradisjoner

Som seg hør og bør, er det både pomp og prakt og protokoll og formaliteter knyttet til åpningen. Før dronningen begynner, blir Underhusets medlemmer formelt invitert til Overhuset der talen holdes.

For å sikre at monarken ikke tas til fange av Parlamentet, holdes en parlamentariker som «gissel» mens seremonien pågår. Tradisjonen går tilbake til 1600-tallet da kong Karl I hadde et mildt sagt anstrengt forhold til Parlamentet. Kongen ble til slutt dømt til døden og henrettet av Parlamentet.

Normalt varer en sesjon i et års tid, men denne gangen er det bare en drøy måned siden forrige trontale. Det skjer fordi regjeringen startet en ny sesjon like før Parlamentet ble oppløst i forkant av valget.

Begynner med brexit

Før talen er holdt og Parlamentet er offisielt åpnet, kan ikke de folkevalgte fatte noen vedtak. Når det politiske arbeidet kommer i gang, har regjeringen varslet at den fredag vil legge fram lovforslaget som baner vei for brexit. Med 365 av de 650 plassene i Parlamentet ligger veien ut av EU åpen for statsministeren.

Så fort brexit er et faktum, begynner forhandlingene om den fremtidige handelsavtalen. EU har sagt at det vil bli svært vanskelig å få i stand en omfattende avtale innen overgangsperioden etter utmeldingen går ut i slutten av 2020.

