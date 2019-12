Dommer mot katalanske ledere kan gi spansk hodepine

NTB utenriks

EU-domstolen i Luxembourg fastslo torsdag at Oriol Junqueras hadde immunitet som «innebar opphevelse av enhver midlertidig fengsling han var pålagt før han ble valgt».

Den tidligere visepresidenten i Catalonia satt varetektsfengslet i to år fra oktober 2017 etter den katalanske folkeavstemningen og uavhengighetserklæringen. I mai i år, mens han fortsatt satt fengslet, ble han valgt inn i EU-parlamentet.

13 års fengsel

– Rettferdigheten har nådd oss fra Europa. Rettighetene våre og rettighetene til 2 millioner borgere som stemte for oss, er krenket. Annullering og frihet for alle, krever Junqueras på Twitter etter EU-domstolens avgjørelse.

I oktober falt dommen i hjemlandet: 13 års fengsel for oppvigleri og misbruk av offentlige midler. Åtte andre medlemmer av det regionale selvstyret satt fengslet og ble dømt samtidig med Junqueras. De fikk fengselsstraffer på mellom ni og tolv år.

Seier for demokratiet

Også Catalonias minister for utenrikssaker gleder seg over den nyeste utviklingen.

– Den er en seier for demokratiet i Europa. Domstolen har vært veldig klar, sier Alfred Bosch. Han mener den spanske dommen fra oktober må oppheves.

– Nå må Junqueras løslates så han kan ta plass i parlamentet, sier Bosch, som torsdag er på offisielt besøk i Danmark. Han ber samtidig Europa ta en mer aktiv rolle i den politiske konflikten i regionen nordøst i Spania.

Kjennelsen fra Luxembourg går ikke inn på rettssaken mot Oriol og dommen han fikk. Den påpeker bare at immuniteten skulle fritatt ham fra fengsling i forkant av saken.

– Dagens leder uskikket

I en separat sak har en spansk domstol torsdag erklært at den sittende presidenten i Catalonia ikke er skikket til å ha offentlige verv. Domstolen har besluttet at Quim Torra ikke kan ha slike verv de neste 18 månedene fordi han har nektet å fjerne separatistsymboler fra den regionale regjeringsbygningen.

Torra mente at valgmyndigheten som kom med pålegget, ikke sto over hans embete og dermed ikke hadde rett til å instruere ham.

Dommen må godkjennes av landets høyesterett, og det kan dermed ta flere måneder før den blir rettskraftig.

Fire valg på fire år

Dersom dommen mot Torra blir stående, kan han ikke fortsette som leder i Catalonia, noe som kan utløse nyvalg i regionen.

I tillegg er torsdagens dommer dårlig nytt for den spanske statsministeren. Til tross for at han vant valget for en måned siden, er ikke makten sikret for sosialdemokraten Pedro Sanchez. Kort tid etter valget ble partiet hans enig om å gå i koalisjon med Podemos, men de er fortsatt noen stemmer unna flertallet som trengs for å få godkjent en ny regjering.

For tiden forhandler Sanchez med det katalanske republikanske venstrepartiet, Oriol Junqueras' parti, om støtte. De samtalene kan bli enda vanskeligere dersom katalanerne nå får fornyet selvtillit og prøver å presse fram en aksept for regionens rett til selvbestemmelse, noe Spania ikke ønsker.

Dersom regjeringskrisen vedvarer, kan det gå mot enda et valg. De siste fire årene har det vært fire valg i Spania – to bare i år – men ingen av dem har gitt noe parti rent flertall.

(©NTB)