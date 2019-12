Én drept og fem såret i skyting i Moskva

NTB utenriks

Sikkerhetstjenesten FSB opplyser at det var snakk om én gjerningsperson, og at han er «nøytralisert», et begrep som ofte brukes når en gjerningsperson er drept.

Én av deres folk er drept, og skytingen fant sted ved bygningen rett bak FSBs hovedkvarter, opplyser sikkerhetstjenesten torsdag kveld.

Helsedepartementet oppgir at fem andre ble såret i skytingen, blant dem to sikkerhetstjenestemenn som har alvorlige skuddskader.

Flere medier rapporterte at det kunne være flere gjerningspersoner, men det avviser FSB. Sikkerhetstjenesten gir ingen detaljer om gjerningspersonens identitet eller teori om motivet for skytingen.

Nyhetsbyrået AFPs korrespondenter melder i likhet med Reuters om skyting i samme område etter at FSB meldte at gjerningspersonen var "nøytralisert».

President Vladimir Putin er orientert om hendelsen, som fant sted kort tid etter at han hadde sin årlige pressekonferanse.

Vitner sier de så væpnede menn som løp ut av FSB-bygget mens skuddene smalt, og væpnede FSB-tjenestemenn som løp gjennom et travelt handleområde, melder AFP.

Radiokanalen Moskvas Ekko melder om roping og skudd på Lubjanka-plassen, der FSB har sitt hovedkvarter, ifølge DPA.

