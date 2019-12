Macron åpner for justering av pensjonsreformen

NTB utenriks

– Presidenten vil ikke gå tilbake på prosjektet eller vanne det ut, men han er villig til å forbedre det, sier en tjenestemann ved presidentens kontor forut for et møte mellom fagforeningene og statsminister Édouard Philippe.

Et særlig omstridt punkt i den kontroversielle pensjonsreformen gjelder hevingen av pensjonsalderen til 64 år for alle franskmenn, opp fra dagens 62-årsgrense, en av Europas laveste.

Fransk arbeidsliv har kompliserte pensjonsregler, og mange yrkesgrupper har i årenes løp forhandlet seg fram til svært gunstige ordninger.

Macron mener at de fleste av disse ordningene ikke er tilpasset et moderne arbeidsliv og vil erstatte dem med en universell ordning som i utgangspunktet er lik for alle. I dag er det hele 42 forskjellige pensjonsordninger som blant annet sikrer offentlig ansatte tidlig avgangsalder.

Etter møtet med statsminister Philippe sa lederen for den moderate fagorganisasjonen CFDT, Laurent Berger, at det er langt fram til en avtale. Generalsekretær Philippe Martinez i CGT, Frankrikes nest største fagorganisasjon, sa at de hadde møtt opp for å få regjeringen til å skjønne at misnøyen rundt om i landet er stor.

En måling som ble offentliggjort onsdag, viste at seks av ti som ble spurt, svarte at de motsetter seg reformen. Dette er en økning på 8 prosentpoeng på en uke.

