Historisk riksrettsavstemning i Representantenes hus er i gang

NTB utenriks

Representantenes hus har bare ved to tidligere anledninger – mot Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999 – stemt gjennom at en president skal bli stilt for riksrett.

En gjennomgang nyhetsbyrået AP har gjort tyder på at det er stort nok flertall for godta tiltalepunktene mot Trump, som blant annet omfatter å ha presset Ukraina til å granske hans fremste rival ved valget neste år og å ha hindret Kongressens gransking ved å nekte å samarbeide.

Hele seansen i Representantens hus skal pågå utover dagen onsdag, amerikansk tid. Avstemningen om prosedyrene kommer først. Så godt som alle representantene vil stemme med partiet sitt under avstemningen.

Ville stanse

Republikanerne forsøkte å stanse prosessen så fort møtet i Representantenes hus var i gang.

– Slik at vi kan slutte å kaste bort USAs tid på riksrett, går jeg inn for at dette må stanses, sa republikaneren Andy Biggs.

Han forsøkte å sinke prosessen gjennom å fremme flere prosedyreavstemninger, noe det ikke ble flertall for. Etter det forsøkte Republikanerne å få gjennom en fordømmelse av Demokratenes ledere for måten de har gjennomført høringer på.

Frustrert

Det har vært harde fronter i forkant av onsdagens avstemning. Trump har vedgått at han ikke kan stanse avstemningen i Representantenes hus, og han valgte i stedet å gå til frontalangrep på Pelosi.

Presidentens talskvinne Stephanie Grisham uttalte i et intervju med Fox News onsdag at Trump er svært frustrert over prosessen.

Når riksrettssaken kommer til Senatet, vil det der kreves to tredels flertall, noe som utgjør 67 av senatorene. Det er liten tvil knyttet til hva utfallet blir siden republikanerne har flertall.

Over hele USA har det de siste dagene vært demonstrasjoner til støtte for riksrettsprosessen mot Trump, og demonstranter ga høylytt uttrykk for sin misnøye med presidenten utenfor kongressbygningen onsdag.

(©NTB)