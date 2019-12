Europeisk planetjeger skutt ut i rommet

NTB utenriks

Oppskytingen skjedde med en Sojuz-rakett klokken 9.54 onsdag fra Kourou i Fransk Guyana.

CHEOPS (Characterising Exoplanets Satellite) er et teleskop som skal observere sollignende stjerner med planeter i bane rundt seg utenfor vårt solsystem, opplyser Den europeiske romfartsorganisasjon (ESA).

ESA håper det tre år lange oppdraget vil kunne gi organisasjonen nyttig informasjon som kan gi en bedre forståelse av eksoplaneters massetetthet og radius. Teleskopet skal fastslå størrelsen på planetene idet de passerer foran de lyssterke stjernene som de går i bane rundt, og anslå om det finnes atmosfære på planetene.

– Oppdraget skal bedre astrofysikkens forståelse av alle disse merkelige planetene som vi har oppdaget og som det ikke finnes noe tilsvarende til i vårt eget solsystem, sier nobelprisvinner i fysikk Didier Queloz.

Fokus for oppdraget vil være å studere 100 av de over 4.000 eksoplanetene som menneskeheten har avdekket så langt utenfor vårt solsystem, delvis for å kunne slå fast om det er sannsynlighet for at de jordlignende planetene kan være i stand til å huse liv, legger han til.

Queloz og hans kollega Michel Mayor identifiserte den første eksoplaneten, «51 Pegasi b», for 24 år siden.

Oppskytingen av det 30 centimeter lange teleskopet skulle ha skjedd tirsdag, men ble da avbrutt på grunn av et avvik i programvaren i den russiske Sojuz-raketten.

