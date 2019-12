NTB utenriks

Myndighetene i landet opplyser at automatvåpen som AK-47 ble brukt i skytingen, som fant sted i fengselet La Joyita øst for Panama by. Fengselet er et av landets største.

Innenriksdepartementet bekrefter dødstallet i en Twitter-melding. Tilstanden er alvorlig for en av de sårede, opplyser Walter Hernandez, lederen for landets fengselsvesen.

Skuddvekslingen fant sted i en avdeling av fengselet der det sitter rundt 500 fanger.

