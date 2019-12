Norge dømt i to barnevernssaker i Strasbourg

NTB utenriks

I to dommer som ble offentliggjort tirsdag formiddag, konkluderer en enstemmig domstol med at Norge har brutt menneskerettighetene. Sakene gjelder artikkel 8 om respekten for privat- og familieliv.

Sentralt i sakene var mors rett til samvær etter at barnevernet hadde tatt over omsorgen for barnet. I den ene saken ble en tre år gammel gutt plassert i fosterhjem på hemmelig adresse, og mor ble nektet samvær.

I den andre saken ble sønnen til en somalisk kvinne som kom til Norge som flyktning, tvangsadoptert etter først å ha vært i fosterhjem. Her var det også en faktor at gutten ble plassert i en kristen familie, mens moren er muslim og ønsket at han skulle bli oppdratt i tråd med hennes religion.

Selv om Norge ble felt, har domstolen i en av sakene avvist krav om oppreisning. I den andre saken er kravet om oppreisning delvis tatt til følge, og staten må betale 25.000 euro.

Siden 2015 har domstolen tatt inn hele 35 norske barnevernssaker, skriver Dagbladet. Med de to siste dommene er sju saker avgjort så langt. Fem av dem har endt med dom mot staten, mens Norge har blitt frikjent i to saker.