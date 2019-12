Nær 12.000 barn i migrantleirer på greske øyer får ikke gå på skole

NTB utenriks

– Barna er i en fortvilet situasjon. De har behov for å være i et klasserom og normale forhold, sier Boris Cheshirkov, talsmann for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Hellas.

Tilgang til utdanning er et stort problem, spesielt på øyene, ifølge Cheshirkov.

Han understreker at leirene som barna bor i, var laget for korte opphold. I realiteten bor barna der i månedsvis. Han viser til en familie med tre barn som kom til Lesvos fra Syria for fire måneder siden, da huset deres ble ødelagt.

– De tre barna har aldri gått på skole fordi de var for unge i Syria. Nå som de er i Hellas og i skolealder, ønsker faren deres at de skal gå på skole. Men det kan de ikke her, sier han.

Om lag 40.000 personer bor i migrantleirer på øyene Lesvos, Chios, Samos, Leros og Kos. Leger Uten Grenser har uttrykket bekymring for barnas psykiske helse og for at barn skal begå selvmord i de overfylte leirene.

Den greske regjeringen varslet i november en omfattende plan for å reformere migrantleirene på de greske øynene mot Tyrkia. Ifølge de nye planene skal det opprettes lukkede leirer på øyene Samos, Chios, Lesvos, Kos og Leros som erstatning for dagens leirer.

