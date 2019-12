Forlatt søskenpar i Aarhus er trolig afghanske

NTB utenriks

Gutten, som antas å være mellom to og tre år gammel, ble funnet stående ved siden av en sportsvogn der det satt en rundt ett år gammel jente.

Politiet antok først at barna var østeuropeiske, men mener nå å kunne fastslå at de er av afghansk opprinnelse og snakker den persiske dialekten dari, det ene av de to mest utbredte språkene i landet, melder DR.

Nå skal en tolk forsøke å fastslå om dette stemmer, opplyser vaktsjef Lars Bisgaard ved Østjyllands Politi.

De to barna ble oppdaget av en person som fattet mistanke. Etter først å ha ventet sammen med dem i en halvtime, kontaktet vedkommende politiet.

Politiet lette etter barnas foreldre i butikker og restauranter i området, men uten hell. Overvåkingskamera i området er også undersøkt, i håp om å avdekke hvem som fulgte barna inn i Park allé og etterlot dem der.

