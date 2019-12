Guterres: Jeg er skuffet

NTB utenriks

– Jeg er skuffet over resultatet av COP25, heter det i en pressemelding fra Guterres.

– Verdenssamfunnet gikk glipp av en viktig mulighet til å vise høyere ambisjoner om å begrense skadene, oppfylle forpliktelsene og øke finansieringen for å takle klimakrisen, heter det videre.

Guteres har likevel ikke gitt opp håpet.

– Vi må ikke gi opp, og jeg kommer ikke til å gi opp. Jeg er fastere besluttet enn noensinne på å gjøre 2020 til et bedre år der alle land forplikter seg til å gjøre det vitenskapen har fortalt oss er nødvendig for å oppnå karbonnøytralitet i 2050 og under 1,5 grad temperaturøkning, sier Guterres.

