Sudans tidligere diktator dømt til to års husarrest

75 år gamle Bashir styrte Sudan med hard hånd i 30 år. I april i år ble han styrtet av landets militære etter flere måneder med protester og demonstrasjoner mot regimet.

Etter at han ble styrtet, opplyste landets forsvarsledelse at det ble funnet over 1 milliard kroner i kontanter i tre forskjellige valutaer i Bashirs bolig.

Bashir har i avhør erkjent at han mottok 225 millioner kroner fra kronprins Mohammad bin Salman i Saudi-Arabia, men nektet likevel straffskyld under rettssaken.

Lørdag ble han dømt til to års husarrest for korrupsjon og hvitvasking. Strafferammen var på ti års fengsel.

Folkemord

Menneskerettsgrupper krever at Bashir utleveres til krigsforbryterdomstolen ICC i Haag, som anklager ham for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Darfur-regionen.

Til tross for at ICC utstedte arrestordre på ham i 2009, besøkte han de siste årene av sin regjeringstid en rekke land i Afrika og Asia uten å bli pågrepet og utlevert.

Grep makten i kupp

Obersten Omar al-Bashir grep makten i et statskupp i 1989 og utnevnte seg selv til president fire år senere. I 1996 ble han valgt til president uten motkandidat og fire år senere ble han gjenvalgt.

I 2010 gikk han av som hærsjef for å kunne stille som kandidat til presidentvalget, som var landets første flerpartivalg på 24 år. Han vant med nærmere 70 prosent av stemmene.

Ved presidentvalget i april 2015 ble han gjenvalgt med over 94 prosent av stemmene, men flere opposisjonspartier boikottet valget og hevdet at det verken var fritt eller rettferdig.

Militærjunta

I desember 2018 brøt det ut store protester etter at regjeringen over natten tredoblet brødprisene.

Demonstrantene krevde etter hvert Bashirs avgang, og i april i år ble han avsatt av hærledelsen og en militærjunta overtok.

Protestene fortsatte og i august inngikk militærjuntaen en maktdelingsavtale med demonstrantene om en 39 måneder lang overgangsperiode fram til det skal holdes valg.

