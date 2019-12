Sudans tidligere diktator dømt til ti års fengsel

NTB utenriks

75 år gamle Bashir styrte Sudan med hard hånd i 30 år. I april i år ble han styrtet av landets militære etter flere måneder med protester og demonstrasjoner mot regimet.

Etter at han ble styrtet, opplyste landets forsvarsledelse at det ble funnet over 1 milliard kroner i kontanter i tre forskjellige valutaer i Bashirs bolig.

Bashir har i avhør erkjent at han mottok 225 millioner kroner fra kronprins Mohammad bin Salman i Saudi-Arabia, men nektet likevel straffskyld under rettssaken.

Lørdag falt dommen mot ham, som ifølge TV-stasjonen Al Hadath er på ti års fengsel.

