Pundet styrker seg etter britisk valg

Usikkerhet og rykter la en demper på pundet gjennom valgdagen, men så fort den første målingen var klar, gikk det oppover, skriver BBCs økonomiredaktør Faisal Islam.

Et lite flertall ville fortsatt gjort statsminister Boris Johnson sårbar overfor fraksjoner i partiet, men resultatene viser et solid flertall og godt med handlingsrom for Johnson. Dermed øker sjansen for at han får avtalen med EU godkjent, og risikoen for en avtaleløs brexit minsker.

Verdien til det britiske pundet hoppet til over 12,20 mot kronen etter at de første valgdagsmålingene tikket inn. Det er den sterkeste noteringen siden brexit-avstemningen i 2016, skriver E24.

Pundet styrket seg også mot euroen, som fredag morgen handles for 1,20.

