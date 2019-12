Liberaldemokratenes leder går av etter knepent tap

NTB utenriks

Jo Swinson ble partileder i juli og startet valgkampen med å si at hun ville bli Storbritannias neste statsminister. I torsdagens valg fikk hun 19.523 stemmer mot 19.672 stemmer til Amy Callaghan fra Det skotske nasjonalistpartiet SNP.

Dermed tapte Swinson sitt sete i East Dunbartonshire med bare 149 stemmer. Hun har representert distriktet i tolv år og takket for tilliten etter at nederlaget var et faktum.

– Jeg vil takke innbyggerne i East Dunbartonshire for å sette sin lit til meg de siste tolv og et halvt årene, sa hun i sin tale natt til fredag. Swinson går nå av etter knappe fem måneder som leder.

– Liberaldemokratene har i morges bekreftet at Ed Davey og Sal Brinton sammen blir fungerende ledere. Valg av ny leder vil finne sted neste år, heter det i en uttalelse fredag morgen.

Brinton benyttet samtidig anledningen til å takke Swinson for hennes «ærlige og fryktløse lederskap».

Liberaldemokratene får elleve seter i Underhuset, ett mandat mindre enn ved valget i 2017, ifølge BBCs resultatoversikt

(©NTB)