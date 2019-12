NTB utenriks

Hendelsen fant sted i forretningsstrøket La Défense vest i byen.

Den franske TV-kanalen BFM melder at mannen ble skutt av politiet, men han skal ikke ha blitt drept, kun lettere såret.

Ingen av politibetjentene ble skadd, ifølge avisen Le Parisien.

La Défense er et område med mange kontorlokaler og et stort kjøpesenter. I desember arrangeres det også et stort julemarked i bydelen.

(©NTB)