Fengslingsmøte om terrorplanlegging fortsetter i Danmark

Etter et over 11 timer langt lukket fengslingsmøte torsdag, besluttet dommeren å sette strek. Fredag fortsatte fengslingsmøtet i byretten i København.

Fire menn og én kvinne mellom 21 og 28 år, som er siktet etter den mest alvorlige terrorparagrafen i den danske straffeloven, er framstilt for varetektsfengsling.

Ifølge siktelsen har de fem forsøkt å kjøpe pistoler, lyddempere og ammunisjon, som de planla å bruke i en eller flere terroraksjoner. Onsdag ble de pågrepet sammen med minst 18 andre personer i en omfattende politiaksjon flere steder i Danmark.

Fire andre pågrepne er også siktet for terrorplanlegging. De ble varetektsfengslet i fire uker under fengslingsmøter torsdag. Tre av dem er siktet for å ha planlagt å framstille én eller flere bomber.

