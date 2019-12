NTB utenriks

FN-utsendinger har tilbrakt tre uker i Chile for å samle inn informasjon om hvordan politiet har håndtert masseprotestene mot regjeringen. Fredag la de fram sin rapport i Genève.

Over 4.900 mennesker ble skadd under protestene, ifølge offisielle chilenske tall, men FN-granskerne viser til at tallet er omdiskutert, og at andre grupper opererer med langt høyere tall.

