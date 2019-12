NTB utenriks

Brexit var tema på EU-toppmøtets siste dag. Der ble de 27 gjenværende EU-landene altså enige om å gå videre med det fremtidige forholdet til et Storbritannia som ikke lenger vil være med i klubben.

Kilder i diplomatiet sier til Reuters at unionen vil starte handelssamtaler etter at brexitavtalen er ratifisert og implementert. Flere av lederne sa på vei inn til den siste delen av møtet at det er avgjørende å sørge for rettferdig konkurranse i fremtiden.

