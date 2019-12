Boris Johnson: De konservative har fått et nytt kraftfullt mandat

NTB utenriks

– De konservative har fått et nytt kraftfullt mandat til å få brexit unnagjort, ta landet videre og fokusere på prioriteringene til det britiske folk. Ja, for det vil vi gjøre, sa Johnson til applaus fra publikum i Uxbridge natt til fredag.

– Jeg vil takke folket i landet som stemte i et desembervalg. Det er et historisk valg, fortsatte han. Han sa det «historiske valget» vil tillate regjeringen å «respektere den demokratiske viljen til folket», noe som refererer til de 52 prosentene av det britiske folket som stemte for brexit i 2016.

Johnson beholder setet sitt i Parlamentet. Han er innvalgt fra Uxbridge.

(©NTB)