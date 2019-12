ESB endrer ikke renten – demper forventningene til 2020

NTB utenriks

Christine Lagarde ledet torsdag sitt første rentemøte etter at hun tok over som sentralbanksjef. Hun sier banken nå ser de første oppmuntrende tegnene på at den avtagende veksten i eurosonen er i ferd med å stabiliseres, tross «vedvarende global usikkerhet».

Det tidligere estimatet var på 1,2 prosent vekst til neste år. Lagarde sier samtidig at økonomien i eurosonen er ventet å voksen med 1,4 prosent i 2021 og 2022.

Inflasjonen ventes også å øke i samme periode, fra 1,1 prosent i 2020 til 1,6 prosent i 2022.

(©NTB)