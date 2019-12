Diplomatisk feide mellom Russland og Tyskland etter Berlin-drap

NTB utenriks

Russlands utenriksdepartement viser til at det må svare på det russiske myndigheter oppfatter som en grunnløs utvisning av to russere i forrige uke.

Tyskland begrunnet utvisningen med at Russland ikke har svart på Tyskland anmodning om hjelp til å oppklare drapet på en georgisk statsborger i Berlin i august. Den 40 år gamle mannen, som var muslim med tsjetsjensk bakgrunn, ble drept på høylys dag i en park i Berlin.

Torsdag svarte russiske myndigheter med å innkalle Tysklands ambassadør på teppet og utviste to tyske diplomater, som nå må forlate landet i løpet av sju dager.

– Vil ikke ødelegge

En talsmann for Russlands president Vladimir Putin sier at utvisningen var nødvendig. Han sier også at han håper dette ikke vil ødelegge forholdet mellom Russland og Tyskland.

– Vi håper dette ikke vil bli noen slags negativ faktor for den fremtidige utviklingen og utvidelsen av vår ganske konstruktive dialog med Tyskland, sier Dmitrij Peskov.

Det tyske utenriksdepartementet uttalte samme dag at utvisningen er beklagelig og forbeholdt seg retten til å komme med flere tiltak.

Tysklands ambassadør i Moskva, Geza Andreas von Geyr, ville selv ikke kommentere saken da han forlot utenriksdepartementet i Moskva torsdag formiddag.

– Dere kommer til å finne ut alt via offisielle kanaler, sa han.

Anklager død georgier

Den diplomatiske feiden er knyttet til drapet på en georgisk statsborger i sentrum av Berlin i august. Ifølge tyske medier mistenker tyske myndigheter at Russland er innblandet i drapet. En russer er tidligere pågrepet i forbindelse med saken.

Den georgiske mannen skal tidligere ha kjempet mot russiske styrker i Tsjetsjenia. Han beskrives som muslim med tsjetsjenske røtter. Tidligere i uka kalte Putin mannen en banditt, som har mange sivile liv på samvittigheten.

Det var ventet at Russland kom til å svare på utvisningen av de to russiske diplomatene med samme mynt, så utvisningen av to ansatte ved den tyske ambassaden i Moskva kommer ikke som en overraskelse.

