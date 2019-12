Syriske regjeringsstyrker gjenåpnet hovedvei

NTB utenriks

Ifølge nyhetsbyrået Sana ble hovedveien mellom de to provinsene Aleppo og Hasaka gjenåpnet onsdag, noe som bekreftes av Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Denne hovedveien er livsnerven i det nordlige Syria, sier eksilgruppas leder Rami Abdulrahman.

Kurderne som tidligere kontrollerte området, inngikk i oktober en avtale med regimet i Damaskus om at regjeringssoldater skulle komme dem til unnsetning. Det skjedde etter at USA trakk sine soldater ut, og Tyrkia sendte styrker over grensa.

