Ifølge Reuters er det snakk om sju australiere og to fra New Zealand. Politiet understreker at listen over savnede ikke er endelig ettersom man ikke har klart å snakke med alle pårørende.

Antall savnede er dermed oppjustert fra åtte til ni. Ifølge politiet antas det at de savnede er døde. I tillegg er seks mennesker bekreftet omkommet.

30 personer er skadd, og tilstanden er kritisk for 25 av disse. Mange har store brannskader.

