Mexicos tidligere sikkerhetsminister pågrepet

Genaro García Luna var en av hovedarkitektene bak Mexicos krig mot narkomafiaen under president Felipe Calderon i årene 2006 og 2012.

Før han ble sikkerhetsminister under Calderon, ledet García Luna Mexicos føderale politi under president Vicente Fox. Han spilte også da en viktig rolle i kampen mot de mektige bandene.

Ifølge siktelsen samarbeidet han imidlertid samtidig tett med det beryktede Sinaloa-kartellet og dets leder «El Chapo» Guzman, ga dem sensitiv informasjon og lot dem fritt smugle store mengder narkotika til USA.

Ved to anledninger skal García Luna ha tatt imot kofferter med nærmere 50 millioner kroner fra El Chapos folk, men selv nekter han både for dette og for de øvrige anklagene.

I 2012 bosatte García Luna seg i Florida, og mandag ble 52-åringen pågrepet utenfor Dallas i Texas.

Etter råd fra García Luna og med støtte fra USA satte Calderon inn hæren mot narkomafiaen, noe som resulterte i omfattende vold som kostet over 100.000 mennesker livet og bidro til å styrke enkelte deler av narkomafiaen.

