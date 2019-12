Kvinne drept og 65 personer såret i angrep ved amerikansk militærbase i Afghanistan

NTB utenriks

De aller fleste ofrene var sivile afghanere, opplyser afghanske tjenestemenn. I tillegg ble fem georgiske soldater lettere såret, ifølge det georgiske forsvarsdepartementet.

NATO oppgir at angrepet var rettet mot et sykehus som er under bygging like ved flybasen. Personen som ble drept, var en kvinne.

Angrepet beskrives som komplekst av lokale myndigheter. To bilbomber skal ha eksplodert før angriperne greide å ta seg inn på byggeplassen. Det skal deretter ha pågått skyting i to timer.

I tillegg ble det funnet en bilbombe på stedet som ikke hadde gått av.

En talsmann for NATO-operasjonen sa tidligere at angrepet ble slått raskt ned, og at ingen amerikanske soldater eller andre medlemmer av NATO-styrkene var blant ofrene.

Bagram er en flyvåpenbase og ligger om lag 60 kilometer nord for Kabul.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som kommer samtidig med at USA har gjenopptatt fredsforhandlingene med Taliban.

