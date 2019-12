Domstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur

NTB utenriks

Det kommer fram i en 21 sider lang kjennelse fra en domstol i El Paso i Texas tirsdag.

Bevillingene som nå er blitt stoppet – i hvert fall foreløpig – er fordelt på elleve prosjekter i California, Arizona, New Mexico og Texas.

Justisdepartementet sier det kommer til å anke avgjørelsen.

Dommer David Briones skriver i kjennelsen at han ikke vil bidra til å gjøre grensesikkerhet mindre viktig, men at den bekymringen ikke kan overstyre betydningen det har for folk at den utøvende makt overholder loven.

– Det er spesielt slik at når Kongressen – folkets representanter – bevilget 1,375 milliarder dollar til grensesikkerhet, ikke 6,1 milliarder til en mur, skriver dommeren i tirsdagens kjennelse.

USAs president Donald Trump erklærte i februar nasjonale krise – unntakstilstand – for å omgå Kongressen og få tilgang til midler fra forsvarsbudsjettet.

Tirsdagens kjennelse gjelder ikke en annen pott med Pentagon-bevilling, som er på 2,5 milliarder dollar. Den er godkjent av USAs høyesterett.

Den såkalte shutdownen endte i februar da det ble undertegnet en avtale som ga 1,4 milliarder dollar til grensesikkerhet, men ingenting til muren Trump ville bygge.

(©NTB)