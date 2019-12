Roxette-vokalist Marie Fredriksson er død

NTB utenriks

«Det er med stor sorg vi må meddele at en av våre største og mest elskede artister er borte», skriver manager Marie Dimberg i en pressemelding.

Popstjernen døde mandag morgen etter lengre tids sykdom. Hun etterlater seg ektemann og to barn.

Sammen med Per Gessle slo hun igjennom med popduoen Roxette på 1980-tallet med låter som «The Look», «It Must Have Been Love» og «Joyride». Gruppen solgte 80 millioner album og nådde fire ganger 1. plass på Billboards Hot 100-liste.

Fredriksson ble rammet av hjernesvulst i 2002, men frisknet til og turnerte på nytt med Roxette i årene 2010–2016.

Per Gessle skriver i en uttalelse:

«Tida går så fort, så fort. Det føles som nå nettopp at Marie og jeg satt i min lille leilighet i Halmstad og delte drømmer. Og hvilken fantastisk drøm vi fikk dele! Takk, Marie, takk for ALT. Du var en helt unik musiker, en sanger på et nivå vi knapt kommer til å få oppleve igjen.