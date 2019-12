Protester mot litteraturprisvinner – applaus til batteri-oppfinner

NTB utenriks

Goodenough er den eldste nobelprismottakeren i historien. Amerikaneren fikk mest applaus av alle prismottakerne under festlighetene i Konserthuset i Stockholm tirsdag da han mottok prisen, sittende i en rullestol.

– Deres funn har ført til betydelig endring i samfunnet vårt, sa professor Mats Larsson da han presenterte Goodenough og de to andre kjemiprismottakerne, M. Stanley Whittingham og Akira Yoshino.

Trioen har fått kjemiprisen for å ha utviklet oppladbare litium-ion-batterier, som i dag nærmest er uunnværlig for folk flest.

Protester mot Handke

Noen timer før den høytidelige seremonien i Konserthuset samlet en mindre gruppe demonstranter seg på Hötorget i Stockholm for å uttrykke sin avsky over Svenska Akademiens valg av litteraturprisvinner.

Blant demonstrantene var bosniere som anklager Peter Handke for å bagatellisere serbernes overgrep under krigen på 1990-tallet og som blant annet viser til hvordan den østerrikske forfatteren holdt tale i begravelsen til den folkemordtiltalte serbiske lederen Slobodan Milosevic i 2006.

– Be ofrene for folkemordet i Srebrenica om unnskyldning, lød teksten på et av demonstrantenes bannere tirsdag.

Boikottet

Mens noen protesterte høylytt mot prisutdelingen, valgte andre en mer stillferdig protest. Ambassadørene fra Tyrkia, Albania og Kosovo boikottet festlighetene i den svenske hovedstaden.

Albanias utenriksdepartement viste til Handkes støtte til Milosevic, og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var også klar i sin tale om årets prisvinner.

– At man på FNs dag for menneskerettigheter deler ut nobelprisen i litteratur til en skikkelse som benekter folkemordet i Bosnia, er det samme som å belønne brudd på menneskerettighetene, sa Erdogan til tyrkisk TV.

Vil forfølge

Forfatteren, regissøren og politikeren Jasenko Selimovic mener årets valg av prisvinner for evig og alltid vil «forfølge Svenska Akademien».

– Vi gir ikke priser til historierevisjonister. Ikke til dem som benekter folkemord heller. Like utenkelig som det hadde vært å belønne David Irving eller Robert Faurisson, burde det ha vært å belønne Peter Handke, skriver Selimovic i Dagens Nyheter.

– Hvordan våger dere, spør Selimovic, som flyktet fra Bosnia til Sverige i 1992.

Klimabudskap

Prisutdelingen i Stockholm fant sted foran det svenske kongeparet og kronprinsesseparet. Representanter fra regjering og riksdag, og prisvinnernes familier, hadde også prominente plasser i salen, der det er plass til 1.560 personer.

I innledningstalen tok Nobelstiftelsens styreleder Carl-Henrik Heldin klar stilling overfor folk som ikke vil godta vitenskapelig begrunnede konklusjoner om menneskehetens påvirkning på klimaet. Han snakket også om betydningen av å forsvare den vitenskapelige friheten.

Tidligere på dagen ble Nobels fredspris delt ut i Oslo.

