Det skal dreie seg om to personer som skyter. FBI har ankommet stedet for å bistå lokalt politi, opplyser brannvesenet i byen i delstaten New Jersey.

Foreløpige meldinger går ut på at en politibetjent er skutt og såret, opplyser kilder ved Hudson County-politiet.

Ifølge kildene dreier det seg om en person som skyter fra et vindu i en matbutikk, melder NBC.

Den andre personen antas å skyte fra et gravsted, ifølge brannvesenet.

