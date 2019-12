Flere drept i skytedrama i by i New Jersey

NTB utenriks

Ifølge NBCs kilder er to antatte gjerningspersoner og tre sivile drept i tillegg til politibetjenten. Myndighetene har så langt bare bekreftet at flere drepte ble funnet på åstedet for skytingen, en butikk som minst én gjerningsperson forskanset seg i og åpnet ild fra.

Myndighetene tror ikke at det dreier seg om et terrorangrep.

Omstendighetene rundt den dramatiske hendelsen tirsdag ettermiddag var uklare flere timer etter skuddvekslingen. Det ble slått full alarm, og alle offentlige skoler i byen holdt elevene innendørs under den storstilte politiaksjonen.

To politifolk og én sivil er såret, men tilstanden deres er stabil, opplyser den lokale påtalemyndigheten i Hudson County i delstaten New Jersey.

Området huser blant annet en kosherbutikk og en kristen menighet.

