Demokratene skal legge fram anklager mot Trump

NTB utenriks

Demokratene skal offentliggjøre to anklagepunkter som dreier seg om maktmisbruk og motarbeiding av Kongressen, ifølge tre tjenestemenn som er kjent med saken, skriver Washington Post.

Representantenes hus skal stemme over anklagene neste uke, ifølge kildene.

En tredje anklage som dreier seg om hindring av offentlig rettsutøvelse er blitt debattert, ifølge CNN.

Lederen for utenrikskomiteen i Representantenes hus Eliot L. Engel sa til journalister etter et møtet med lederen for Huset, Nancy Pelosi, at det vil bli holdt en pressekonferanse om saken tirsdag klokken 9 lokal tid.

Pelosi ønsket mandag ikke å kommentere hvilke konkrete anklager de skal komme med.

