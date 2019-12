Demokratene i USA omfavner ny handelsavtale med Mexico og Canada

NTB utenriks

Det har gått over ett år siden avtalen som skal erstatte NAFTA, ble signert av president Trump og hans canadiske og mexicanske kolleger under det nye navnet USMCA. Opposisjonen og fagforeninger i USA har imidlertid krevd justeringer før avtalen kan ratifiseres i Kongressen.

Handelssamtalene har dermed fortsatt. Etter et nytt forhandlingsmøte denne uka sa Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador tirsdag at landene skal signere en «innledende avtale» som vil sluttføre USMCA-avtalen.

Kort tid etter kunngjorde Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, at det er enighet om en revidert handelsavtale. Den er mye bedre enn originalen og en seier for amerikanske arbeidstakere, mener hun.

Handelsavtalen er imidlertid også en stor seier for Trump, og kunngjøringen fra Pelosi kommer bare en drøy time etter at hun og partikollegene presenterte de første anklagepunktene i riksrettssaken.

President Trump kaller i en Twitter-melding avtalen for «den beste og viktigste handelsavtalen USA noensinne har hatt».

Samtidig melder det største amerikanske fagforbundet AFL-CIO at de støtter den reviderte avtaleteksten.

Opposisjonen og fagbevegelsen i USA har blant annet krevd at USMCA må inneholde garantier om at nye mexicanske arbeidsreguleringer vil bli håndhevet for å hindre urettferdig konkurranse med amerikanske arbeidere.

(©NTB)