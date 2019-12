Aung San Suu Kyi svarer på anklager om folkemord

NTB utenriks

Aung San Suu Kyi ankom Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag iført et tradisjonelt burmesisk antrekk. Hun ønsket ikke å snakke med journalister da hun gikk ut av bilen ved domstolen.

Saken mot Myanmar er reist av Gambia på vegne av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som består av 57 land med stor muslimsk befolkning, fra Indonesia i Sørøst-Asia til Guyana og Surinam i Sør-Amerika.

Gambia har samtidig bedt ICJ om straks å sørge for at Myanmar stanser den etniske rensingen som har krevd tusenvis av liv og drevet over 700.000 rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh.

Hundrevis av rohingya-landsbyer er brent ned til grunnen siden høsten 2017, og en ekspertgruppe fra FN slo i september fast at det fortsatt er «et ønske om folkemord» på rohingyaene i Myanmar.

Aktoratet ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har også bedt om tillatelse til å åpne en formell etterforskning av påståtte forbrytelser mot menneskeheten begått av Myanmar mot rohingyaene, noe domstolens dommere ennå ikke har tatt stilling til.

