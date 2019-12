Aung San Suu Ky har ankommet Den internasjonale straffedomstolen

NTB utenriks

Aung San Suu Kyi ankom Den internasjonale straffedomstolen i Haag i et tradisjonelt burmesisk antrekk. Hun ønsket ikke å gi snakke med journalister da hun gikk ut av bilen ved domstolen. Rettsmøtene skal pågå fram til torsdag.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) vil behandle anklagene om mulige forbrytelser mot den muslimske rohingya-minoriteten i Myanmar, selv om landet ikke er en del av ICC.

Aung San Suu Kyi er Myanmars øverste sivile leder og skal selv forsvare seg mot anklagene.

Sjefanklager i ICC Fatou Bensouda åpnet i september 2018 en innledende etterforskning av Myanmar, og sendte i juli i år en forespørsel om å få åpne full etterforskning.

En ekspertgruppe fra FN slo i september fast at det fortsatt hersker «et ønske om folkemord» på den etniske gruppen. Over 700.000 rohingyaer har flyktet til Bangladesh for komme unna det som omtales som etnisk rensing.

(©NTB)