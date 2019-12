Åtte fortsatt savnet etter vulkanutbrudd på New Zealand

NTB utenriks

– 47 personer gikk i land på øya. Vi kan nå bekrefte at fem er omkommet. 31 er innlagt på sykehus. Ytterligere åtte er fortsatt savnet, mens tre er blitt utskrevet fra sykehus, sa polititalsmann Bruce Bird på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Antall skadde var dermed blitt oppjustert, mens antall savnede er lavere enn det som ble opplyst mandag.

– Blant dem som har status som savnet eller skadd, er det newzealendere som deltok på utflukten til øya, samt turister fra Australia, USA, Storbritannia, Kina og Malaysia, sa statsminister Jacinda Ardern på pressekonferansen.

Ardern hyller redningsmannskapene og sier at de har utført en heltemodig innsats under ekstremt farlige forhold, skriver New Zealand Herald.

– Ikke tegn til liv

Politihelikopter, redningshelikopter og fly fra det newzealandske luftforsvaret fløy over øya flere ganger etter vulkanutbruddet mandag. Ardern sier det ble gjennomført flere overflyginger natt til tirsdag og at det ikke var tegn til liv på øya.

Tirsdag morgen var det fortsatt for farlig for politi og redningsmannskaper å gå i land på øya.

Bilder fra et kamera som var montert ved vulkanen, viser folk som befant seg inne i vulkankrateret like før utbruddet. Bildet ble tatt klokken 14.10 lokal tid. Omtrent ett minutt senere inntraff katastrofen. Neste bilde fra kameraet er svart.

I utbruddet ble aske sendt 3.600 meter opp i lufta.

Cruiseturister

Det var to grupper på utflukt på øya under utbruddet, opplyste Ardern tirsdag. Den ene gruppen ble evakuert, men den andre var for nær krateret som da sto i utbrudd, fortalte hun.

38 av de 47 som besøkte øya mandag, var turister fra Royal Caribbeans cruiseskip Ovation of the Seas. De var på dagstur til øya.

Skipet med plass til rundt 4.000 passasjerer, seilte fra Sydney i forrige uke og skulle etter planen legge til kai i New Zealands hovedstad Wellington mandag kveld. I stedet holdt skipet seg i området over natten.

Det norske investeringsselskapet Awilhelmsen var i 1968 en av tre grunnleggere av Royal Caribbean og eier i dag 12 prosent av selskapet.

Norske myndigheter er ikke kjent med at norske borgere er blant de rammede, opplyste utenriksdepartementet til NTB mandag ettermiddag.

Ubebodd øy

Ifølge GeoNet, som overvåker vulkanene på New Zealand, ble farenivået for vulkanutbrudd på øya oppjustert fra en til to, på en skala som går til fem der nivå fem utgjør et stort utbrudd, 18. november. I løpet av ukene etter ble det registrert økt aktivitet. Etter mandagens utbrudd oppjustert GeoNet farenivået til fire, og senket til tre da utbruddet var over.

White Island, også kalt Whakaari, er en ubebodd vulkansk øy i bukta Bay of Plenty nord for Nordøya. Vulkanen er en av landets mest aktive. Øya besøkes jevnlig av små grupper turister.

Mange spør seg hvorfor folk har fått lov til å gå i land på øya etter at farenivået ble oppjustert i forrige måned.

Vulkanolog Brad Scott ved forskningsinstitusjonen GNS Science forklarer at farenivået ofte har blitt oppjustert og deretter senket igjen uten at det har skjedd utbrudd. Det har heller ikke vært store ulykker som omfatter turister tidligere, men det har vært noen farlig nær-situasjoner, opplyser Scott.

