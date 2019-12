Reuters: Britisk etterforskning av dokumentlekkasje

NTB utenriks

Nettsamfunnet Reddit rykket før helgen ut og advarte om at dokumentene kan være lagt ut på nett som del av en russisk påvirkningskampanje. Reddit har blokkert 61 brukerkontoer i forbindelse med saken.

De fortrolige regjeringsdokumentene handler om handelssamtaler med USA. Statsminister Boris Johnsons regjering ønsker å raskt få på plass en handelssamtale med landet i etterkant av brexit.

Dokumentene er blitt en het potet i valgkampen. Labours leder Jeremy Corbyn mener de viser at helsevesenet NHS er blitt en forhandlingsbrikke.

To anonyme kilder opplyser til Reuters at britiske myndigheter har satt i gang etterforskning for å finne ut hvordan dokumentene kom ut.

– Det er klare tegn til at det er mer enn uforsiktighet eller bare en enkeltperson som står bak, sier kildene.

